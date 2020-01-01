У Зеленского назвали шесть тем переговоров с Санду

В Офисе президента выделили ключевые позиции переговоров президентов Украины и Молдовы, состоявшиеся в Киеве.

Санду и Зеленский на брифинге без журналистов Офис президента

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду на встрече в Киеве во вторник, 12 января, обсудили шесть основных тем. Об этомсообщил в Facebook замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

1. Восстановлен полноценный диалог на уровне президентов. Согласно подписанной Совместной декларации, создан президентский совет - координирующий орган на уровне глав государств, регулярно встречаться и достигать договоренностей по всем вопросам повестки дня.

2. Обсудили и достигли взаимопонимания по поводу взаимной поддержки в вопросах региональной безопасности. Оба президента поддерживают суверенитет и территориальную целостность государств в международно признанных границах.

3. Между двумя столицами появится новая полноценная магистраль, включая новый мост через Днестр. Это сократит время путешествия между Киевом и Кишиневом до чуть более пяти часов.

4. Украина готова возобновить экспорт своей электроэнергии в Молдову, а наши соседи готовы ее принять.

5. Детально обсудили вопросы Днестровского гидроузла и весь комплекс сопутствующих аспектов, включая экологический, и вопросы собственности и демаркации соответствующих участков границы. Есть политическая воля, чтобы этот вопрос исчез как проблемный, дальше дело - за правительствами и соответствующими экспертами.

6. Вопросы языковых и других прав нацменьшинств в обоих государствах будут урегулированы на паритетной основе.

Также Жовква сообщил, что Санду ждут в Украине на празднование 30-й годовщины независимости. А она пригласила Зеленского в Молдову.

Как сообщалось, по итогам встречи Зеленский и Санду сделали совместное заявление.

Напомним, это первый зарубежный визит Санду в качестве президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet