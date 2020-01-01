Встреча нормандских советников завершилась

Советники обсуждали реализацию договоренностей парижского саммита нормандской четверки, состоявшуюся в 2019 году.

Завершились переговоры политических советников лидеров нормандской четверки, длившиеся более шести часов. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 12 января.

Согласно плану, советники должны были обсудить реализацию договоренностей парижского саммита нормандской четверки 2019 года в части политического урегулирования.

Встреча в Берлине планировалась еще в декабре, но по разным причинам она не состоялась, поэтому ее перенесли на январь.

В свою очередь ТАСС пишет, что представитель России Дмитрий Козак заявил, что советники не договорились ни по одному вопросу, поэтому решили встретиться снова через две недели.

При этом Козак назвал сегодняшнюю встречу откровенной и полезной. Грядущая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.

Напомним, что ранее в ОПУ рассказали о тактике и стратегии по Донбассу. Готовясь к саммиту в Нормандском формате, Украина намерена добиться, в частности, сохранения перемирия, обмена пленными, нового разведения сил и открытия КПВВ. Также в новом году планируется содержательная работа по вопросу Крыма.

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