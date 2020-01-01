В ОП подвели итоги встречи нормандских советников

Стороны коснулись всех вопросов повестки дня, говорят в ОП и добавляют, что дискуссия была непростой, но конструктивной.

На встрече советников лидеров стран нормандской четверки обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента во вторник, 12 января.

Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер, говорят в ОП. При этом все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

"Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления договоренностей о безопасности", - сказано в сообщении.

Ермак поблагодарил Германию за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Кроме того, на встрече присутствовала спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ по Донбассу Хайди Грау.

"Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников - в пятницу, 22 января", - резюмировали в ОП.

Напомним, что ранее в ОПУ рассказали о тактике и стратегии по Донбассу. Готовясь к саммиту в Нормандском формате, Украина намерена добиться, в частности, сохранения перемирия, обмена пленными, нового разведения сил и открытия КПВВ. Также в новом году планируется содержательная работа по вопросу Крыма.

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