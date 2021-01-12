В Минэкономики объяснили рост цен в 2020 году

На цены повлияла пандемия и связанная с карантинными ограничениями неопределенность перспектив получения доходов.

В 2020 году формирование потребительских цен зависело от изменения приоритетов в потреблении. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития во вторник, 12 января.

В министерстве говорят, что на цены влияла неопределенность перспектив получения доходов на фоне развертывания рисков распространения пандемии.

В частности, большими темпами росли потребительские цены на товары первой необходимости. И наоборот, мотивация потребителя воздерживаться от непервоочередных расходов сдерживала рост цен на большинство товаров и услуг или, даже, наоборот, усилило дефляционный тренд, как на одежду и обувь (по итогам 2020 года цены снизились на 7,3%).

Так, среди товаров, цены на которые росли на фоне сохранения постоянного спроса, в министерстве выделили продукты питания (по итогам 2020 года цены выросли на 5,2% по сравнению с ростом на 4,9% в 2019 году), услуги в сфере здравоохранения (подорожание на 7,7% по сравнению с 3,8% в 2019 году).

В свою очередь Нацбанк реализовывал стимулирующую монетарную политику, которая также имела характер стимулирования инфляции, добавили в Минэкономики.

"Это касается как темпов роста денежного предложения (по оперативным данным НБУ на 28,7% в течение 2020 года) при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых, так и фактора обесценивания гривны (среднемесячный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 19,3% до 28,17 грн/доллар в декабре 2020 года), которая с определенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей", - сказано в сообщении.

Наконец, в 2020 году на фоне роста цен на мировом рынке, наиболее ощутимо для внутреннего рынка был постоянный с мая 2020 года рост цен на энергоносители, что сказалось на формировании тарифной составляющей на коммунальные услуги.

Напомним, что ранее Всемирный банк пересмотрел прогноз по ВВП Украины. Украинская экономика в следующем году вырастет не более чем на 3%, считают аналитики банка.

Также Шмыгаль заявил, что средняя зарплата вырастет на 13%. Премьер-министр уверен, что в 2021 году реальная средняя зарплата вырастет. А с начала года "минималка" составляет уже шесть тысяч гривен.

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