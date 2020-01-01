МОЗ: Эффективность вакцины Sinovac пока не названа

Испытания вакцины компании Sinovac Biotech в трех странах дали различные результаты, но отчета самого производителя пока нет.

Производитель вакцины от коронавируса, которую закупила Украина, пока не опубликовал отчет об ее эффективности. Так в среду, 13 января, в эфире канала Украина 24 министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о низких показателях препарата компании Sinovac Biotech в Бразилии.

"Мир давно уже определил, каким образом определяется эффективность при различных фазах клинических исследований. Мы ждем официального отчета по третьей фазе клинических исследований Sinovac, который должен быть обнародован, который будет объединять клинические исследования в разных странах", - сказал Степанов.

Он напомнил, что эффективность вакцины должна быть не менее 70%.

"Второе, по эффективности. Самые мощные регуляторы в мире, такие как ВОЗ и другие, регистрируют и рекомендуют для использования вакцины, которые показывают эффективность более 50% на третьей стадии клинических испытаний. В то же время мы заложили в договоре больший процент эффективности. Мы считаем, что украинцы достойны того, чтобы вакцина у нас в стране была с большим процентом эффективности - мы заложили не менее 70% как критерий качества в нашем договоре. Ждем официальный отчет - только это является основанием о чем-то дальше говорить", - сказал Степанов.

Кроме того, министр уточнил, что первую партию вакцина Украина получит в феврале. "Откуда информация, что это будет в марте – я это прокомментировать не могу. Мы рассчитываем, что оно придет в феврале, а в марте, апреле количество вакцин будет увеличиваться", – сказал он.

Отметим, до сих пор нет точных данных по эффективности данной вакцины. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности. В Турции - 91,2%, а в Бразилии - всего 50,4%. Несмотря на это, Турция планирует начать вакцинацию данным препаратом уже на этой неделе. Также кампании вакцинации данным препаратом началась в Индонезии.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

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