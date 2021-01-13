Ущерб в 7 млн грн: руководителю департамента УЗ объявлено о подозрении

Одно из подразделений Укрзализныци закупило рельсовые клеммы ненадлежащего качества. Они годятся только как металлолом.

Руководителю одного из департаментов Укрзализныци в среду, 13 января, объявили подозрение в причинении государству убытков на сумму семь миллионов гривен. Поставленная предприятию продукция не соответствовала стандартам ГСТУ и не могла быть использована по назначению, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По данным следствия, в 2017 году одним из филиалов по согласованию департамента АО Укрзализныця проводились торги по закупке рельсовых клемм для ее потребностей на общую сумму более 8 млн гривен. Должностные лица этого подразделения допустили к участию общество, тендерная документация которого не соответствовала установленным требованиям. В дальнейшем определили его победителем закупок и заключили договоры поставки", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что продукция, которую получило предприятие, не соответствовала стандартам ГСТУ и совершенно не могла быть использована по назначению.

То есть, отметили в пресс-службе полицейского ведомства, за фактически поставленный металлолом вместо новых рельсовых клемм на счета общества было переведено более восьми миллионов грн.

Следователям удалось установить, что к закупке "металлолома" причастен руководитель департамента предприятия. Тем самым был причинен ущерб более чем на семь миллионов грн.

"Полицейские … объявили руководителю одного из департаментов о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ранее о подозрении было сообщено одному из заместителей этого департамента", - сообщают правоохранители.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда Укрзализныци с марта 2021 года будут дорожать ежемесячно.

Напомним, что Укрзализныц с 1 декабря 2020года возобновила продажу чая и кофе в поездах. Напитки разливают в одноразовые стаканы.

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