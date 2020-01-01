Кабмин провел конструктивную встречу с МВФ по газу

В МВФ с беспокойством восприняли решение Кабмина вернуть госрегулирование цен на газ. Власти ищут компромисс.

Окончательно решение о регулировании цен на газ пока не утвердили 5.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 14 января, сообщил, что состоялась "конструктивная" встреча с МВФ по ценам на газ.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должно работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, уже сегодня защитит людей и поможет рынка газа развиваться в будущем", - написал он в телеграм.

Ранее сегодня глава Минфина Сергей Марченко заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ. По его словам, в фонде видят в решении отказ от рынка газа, но правительство пытается донести необходимость снижения цен.

Накануне Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.

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