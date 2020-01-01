Названы масштабы Большой стройки на 2021 год

Большая часть перечня - это объекты социальной инфраструктуры, а остальное - объекты экономического развития.

В 2021 году в Большую стройку включат около 300 объектов gs.by

В рамках программы Большая стройка"в 2021 году построят около 300 объектов. Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев в четверг, 14 января.

"В Большую стройку - 2021 войдут около 300 объектов. Из них 70% - это объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные объекты и ЦНАП. И 30% - объекты экономического развития: индустриальные парки, экономические агломерации, туристическая инфраструктура, а также музеи науки", - сообщил Чернышев.

По его словам, каждый объект без исключения будет отвечать современным требованиям доступности и принципам инклюзии. Окончательный перечень объектов программы на этот год утвердят совместно с регионами до конца января.

"В этом году, основываясь на прошлогоднем опыте, мы будем измерять эффективность выполнения программы в каждой области не только по количеству новых мест в школах или садах. Теперь мы будем оценивать количество реально созданных рабочих мест, а не потенциальных, и показатель суммы будущих инвестиций, вовлеченных в конкретную область благодаря проектам Большого строительства - 2021", - резюмировал министр.

Напомним, что ранее Зеленский на 2021 год анонсировал дорогу с запада на восток. К 30-летию независимости Украины будет построена самая длинная трасса в стране - она соединит Львовскую и Луганскую области.

Также сообщалось, что дороги Большой стройки будут бесплатными. Строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

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