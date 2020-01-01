В Минфине рассказали о борьбе с контрабандой на Таможне

Если бы на Таможне удалось преодолеть контрабанду и коррупцию, Украина имела бы до 2-3 млрд грн в месяц.

В Минфине оценили борьбу с контрабандой на Таможне Корреспондент.net

Глава Минфина Сергей Марченко не считает, что в борьбе с контрабандой на Таможне удалось преуспеть. Об этом он заявил в интервью НВ в четверг, 14 января.

"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они (успехи - ред.) были перманентные. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", - сказал Марченко.

Министр добавил, что объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30 до 50%.

"До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", - пояснил он.

Контрабанда является системной проблемой не только таможни, но и правоохранительных органов, пограничников, СБУ, подчеркнул министр.

"Одним управленческим решениям ее преодолеть невозможно", - подытожил Марченко.

Напомним, что ранее в Минфине объяснили частую смену главы Таможни. От руководителя Таможни требуется наполнение бюджета и трансформация ведомства, говорит Сергей Марченко.

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