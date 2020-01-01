В Минфине рассказали о борьбе с контрабандой на Таможне
Глава Минфина Сергей Марченко не считает, что в борьбе с контрабандой на Таможне удалось преуспеть. Об этом он заявил в интервью НВ в четверг, 14 января.
"Я бы не сказал, что у нас здесь большие успехи. Они (успехи - ред.) были перманентные. Проблема была в чем? Не закрепили эти успехи", - сказал Марченко.
Министр добавил, что объем теневого сектора экономики Украины по разным подсчетам колеблется от 30 до 50%.
"До 2-3 млрд грн в месяц мы имели бы больше поступлений, если бы преодолели коррупцию и контрабанду", - пояснил он.
Контрабанда является системной проблемой не только таможни, но и правоохранительных органов, пограничников, СБУ, подчеркнул министр.
"Одним управленческим решениям ее преодолеть невозможно", - подытожил Марченко.
Напомним, что ранее в Минфине объяснили частую смену главы Таможни. От руководителя Таможни требуется наполнение бюджета и трансформация ведомства, говорит Сергей Марченко.
В ОП готовят ужесточение наказания коррупционерам
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet