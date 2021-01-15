В Чернобыле засняли редкую карпатскую птицу

В сети показали фото пернатого.

В Чернобыльском заповеднике засняли ореховку. Эта птица, также известная, как кедровка – редкость в здешних краях.

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Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в facebook. Также показаны фото пернатого, которые сделали в Чернобыле.

Уточняется, что ореховка в Украине гнездится, как правило, в Карпатах. Также в ХХ веке птицу начали замечать во время гнездовья в Северном Полесье.

На территории заповедника кедровку тоже как-то видели. Но тогда ореховки встречались изредка и по одной, а в этот раз прилетела пара.

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До этого птицы заглядывали в Чернобыль исключительно летом. Гнездиться в заповеднике они еще не изъявляли желания. Но ученые заметили, что недавно прилетевшие пернатые гости, по всем признакам, хотят свить гнездо. Есть надежда, что в дальнейшем птицы здесь обоснуются надолго.

Также специалисты отмечают, что раз в 4-6 лет у ореховки происходит миграционная инвазия. Птиц можно массово увидеть в самых разных уголках страны. В последний раз это было в 2018 году, тогда кедровку видели, в частности, и в Чернобыле.

Напомним, ранее мы писали, что в Чернобыльской зоне поймали двух украинцев и белоруса с рогами.