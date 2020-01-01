Зеленский обсудил с Меркель поставку COVID-вакцин

Владимир Зеленский попросил Ангелу Меркель помочь Украине получить вакцины от COVID-19 как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 15 января. После взаимных поздравлений с новогодними праздниками, лидеры государств обсудили вопрос поставки COVID-вакцин в Украину, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главная задача сейчас – защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - сказал Зеленский.

Он также обратился с просьбой к немецкой коллеге поспособствовать в ускорении получения Украиной препаратов от коронавируса.

Также Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии о ситуации на Донбассе. Он отметил, что на линии разграничения фиксируются провокации.

Президент сообщил Ангеле Меркель о гибели на этой неделе бойца ВСУ, а также о раненном военнослужащем.

Несмотря на выполнение всех договоренностей, достигнутых во время встречи "нормандской четверки" в 2019 году, прогресс в вопросах мирного регулирования не наблюдается, подчеркнул Зеленский.

До этого Korrespondent.net писал, что Зеленский и Меркель поговорили о Донбассе. Глава Украины сообщил о продолжении координации с Германией усилий по урегулированию на Донбассе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вакцина уже куплена.



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