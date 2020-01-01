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ПФУ завершил 2020 год с дефицитом в 13 млрд грн

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Собственные поступления Пенсионного фонда в 2020 году возросли на 16,5% и составили более 281 млрд грн.
Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом
Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом
ubr.ua

Пенсионный фонд завершил 2020 год с дефицитом в 13,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда в пятницу, 15 января.

В то же время дофинансирование доходной части за счет средств госбюджета составило 184,5 млрд грн, которое на 4,5% меньше по сравнению с показателем 2019 года.

Собственные поступления Фонда в 2020 году возросли на 16,5% - до 281,6 млрд грн, что составило 60,4% доходов, в целом доходы в минувшем году были на 7% больше по сравнению с 2019-м и составили 466,1 млрд грн.

Поступления от Единого социального взноса составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше запланированного.

В свою очередь расходы фонда в 2020 году составили 479,3 млрд грн.

Напомним, что за год пенсии в Украине выросли почти на 14%. За год средняя пенсия выросла на 420 гривен. Большинство пенсионеров получают выплаты от 2000 до 4000 гривен.

Также сообщалось, что с января части пенсионеров повысят выплаты. Дополнительные 400 грн в месяц обещают пенсионерам, которые получают минимальную пенсию по возрасту и имеют необходимый страховой стаж.

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Теги: экономика, пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсии, экономика Украины
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Источник: korrespondent.net

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