В Харькове мужчина с психическими расстройствами "заминировал" газопровод

Правоохранители выехали по адресу проживания лжеминера и выяснили, что он находится в неадекватном состоянии.

В Харькове полиция установила личность анонима, который поздно вечером в субботу позвонил в дежурную часть и заявил, что взорвет газопровод, ведущий в город. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 17 января.

В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что к "минированию" может быть причастен 49-летний местный житель.

"Работники следственно-оперативной группы, выехавшие по адресу проживания гражданина, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает психическими расстройствами и регулярно употребляет спиртные напитки", – говорится в сообщении.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности открыто уголовное производство (ч.1 ст.259 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о госпитализации лжеминера в медицинское учреждение.

Напомним, житель Донбасса позвонил 47 тысяч раз в скорую и попал в психбольницу. При этом он установил рекорд 25 января 2019 года, совершив за день 1618 звонков на номер 103. Суд Краматорска отправил его на принудительное лечение.

А в Ивано-Франковске местный суд применил принудительную госпитализацию в психиатрическое учреждение к мужчине, который пять раз звонил с ложными сообщениями о минировании.

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