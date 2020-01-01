Под Николаевом полиция сорвала криминальную сходку

Участников сходки задержали, а владельца кафе, где она проходила, оштрафовали за нарушение карантина.

В городе Первомайск Николаевской области правоохранители сорвали криминальную “сходку“, на которой планировалось поделить “сферы влияния“ в регионе. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Как рассказали в полиции, 17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе Первомайска на так называемую “сходку“. В авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21-го до 57-ми лет, которые должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде.

Сотрудники уголовного розыска и сектора реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции доставили 11 участников “криминальной сходки“ в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

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Во время осмотра транспортных средств правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его кафе, сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 44-3 “Нарушение правил карантина“, что влечет за собой наложение штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Также следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области задержали криминального “авторитета“. Ему на 11 лет запрещено въезжать в Украину.