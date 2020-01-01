ТКГ начала год с восстановления газоснабжения Марьинки

В ТКГ стороны договорились о гарантиях безопасности во время ремонтных работ на линии разграничения, а также о восстановлении подачи "голубого топлива" жителям Марьинки.

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы (ТКГ) свою работу в 2021 году начала с восстановления поставок газа в Марьинку Донецкой области. ТКГ удалось договориться о восстановлении газоснабжения в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале украинской делегации.

"Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для... разведение сил и средств, разминирования участков местности и т.п", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также стороны обсудили вопросы соблюдения режима "тишины" и проведение ремонтных работ объектов инфраструктуры на линии разграничения.

"Положительным результатом стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинке, которое было достигнуто благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевик", - подчеркнули в ТКГ.

Ранее в ТКГ пояснили, от чего зависит план Б по Донбассу.

Также добавим, что в ТКГ заявили, что сепаратисты блокируют обмен пленными.



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