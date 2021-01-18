В Украине смертность вдвое выше рождаемости
За год население Украины сократилось на 292,8 тысяч человек и в декабре 2020 года составляло 41,63 млн человек. При этом за это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2020 года составила 41 629,9 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на протяжении января-ноября 2020 года численность населения уменьшилась на 272,5 тыс. человек. В то же время за месяц - в ноябре - население сократилось на 40,9 тысячи.
Естественное сокращение населения в Украине за 11 месяцев 2020 года составило 280,27 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 7,78 тыс. человек.
"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - указали в Госстате.
Так, количество живорожденных в январе-ноябре прошлого года составило 268,89 тыс. человек. Умерли за этот период 549,17 тыс. человек, из них дети до года - 1 812.
В то же время, количество умерших за 11 месяцев 2020 года больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 15,4 тыс. человек, или на 2,89%.
Напомним, за первые 10 месяцев прошлого года в Украине родилось 247,3 тысяч человек, а умерло – свыше 485 тысяч.
Ранее в Кабмине заявили, что перепись населения в Украине состоится в 2023 году. На это планируют потратить 7,26 млрд гривен.
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нах ты перелогинилось снова,
шизоидное нацистское быдло оккупантов из раши???