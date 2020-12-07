Долги по зарплате в Украине сократились на 18%

За минувший месяц в стране ощутимо сократилась задолженность по зарплате. Наибольшую задолженность погасили в Донецкой области.

За минувший месяц сумма задолженности предприятий по зарплате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн или на 18%. Такие данные за период с 7 декабря 2020 года по 11 января сообщает Госслужба по вопросам труда.

"Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01.2021", - указано в сообщении.

Отмечается, что наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн грн) области. Наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

При этом львиная доля (89,1%) или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности.

За указанный период предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия Укравтодора - на 54 млн грн и предприятия Укроборонпрома - почти на 43 млн грн. Последний сейчас является крупнейшим должником (587 млн грн) в разрезе центральных органов власти Украины.

Напомним, в конце прошлого года шахтеры в Донецкой и Кировоградской областях устраивали протесты с тебованием выплатить зарплату. Позже сообщалось, что шахтерам перечислили 540 миллионов гривен.

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