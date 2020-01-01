В Украине создан Совет по развитию малого бизнеса

В задачи нового органа будет входить эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, подписав соответствующий указ. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, возглавила Совет заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко. Секретарем назначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Елена Дьяченко.

Отмечается, что глава государства своим указом от 22 декабря 2020 образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.

Во время первого заседания Совета, которое состоялось в конце декабря в Офисе Президента, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу Совета, предоставить предложения по его персональному составу и в короткие сроки подготовить решение относительно неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету реформ при Президенте Украины.

Он отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

Напомним, что ранее Ермак обсудил с ФОПами проблемы микробизнеса. Он напомнил, что власти уже предприняли ряд мер, чтобы помощь предпринимателям, и добавил, что ОП надеется на конструктивный диалог.

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