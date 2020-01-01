В Ровно к автомобилю полицейского привязали гранату

Правоохранитель, к двери автомобиля которого привязали гранату, уже не единожды получал угрозы со стороны неизвестных.

В Ровно неизвестные привязали гранату к двери автомобиля, которым пользуется местный полицейский. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила полиция области.

В полиции подчеркнули, что прикрепленная граната типа РГД-5 не была приведена в боевое положение, а значит, угрозы для окружающих не представляла.



"Удаленный корпус боеприпаса и запал к нему отправлены для проведения экспертизы в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", - добавили в ведомстве.



Автомобиль, к которому прикрепили гранату, принадлежит матери полицейского - 55-летней жительнице Ровно. Машиной сейчас пользуется ее сын - полицейский.

В полиции рассказали, что правоохранителю, который обнаружил гранату, уже дважды угрожали после расследования резонансного дела о вымогательстве, разбое и похищении.



Правоохранители открыли производство по факту угроз полицейскому и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 345 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Накануне сообщалось, что в Каменском двое детей пострадали при взрыве запала гранаты.

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