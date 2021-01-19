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Суд над Жириновским в Киеве: адвокаты сорвали заседание

Комментариев: 1
Его обвиняют в финансировании терроризма.
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
EPA/UPG

В Шевченковском районном суд города Киева намеченное на сегодня, 19 января, подготовительное заседание по делу в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению его в финансировании терроризма не состоялось. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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Заседание не состоялось из-за того, что не явились адвокаты, которые представляют интересы Жириновского. Дата следующего заседания будет назначаться судьей.

Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального заочного досудебного расследования по уголовному производству в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ в 2018 году.

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По данным Генпрокуратуры, Жириновский в 2014 году создал  организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций “ЛНР“ и “ДНР“. 

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Польши вызвало на разговор российского посла из-за высказываний Владимира Жириновского.

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Теги: Киев, суд, Жириновский, терроризм
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    19.01.2021, 16:28
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Так всем можно или только "избранным"?
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