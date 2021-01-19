Суд над Жириновским в Киеве: адвокаты сорвали заседание

Его обвиняют в финансировании терроризма.

В Шевченковском районном суд города Киева намеченное на сегодня, 19 января, подготовительное заседание по делу в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению его в финансировании терроризма не состоялось. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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Заседание не состоялось из-за того, что не явились адвокаты, которые представляют интересы Жириновского. Дата следующего заседания будет назначаться судьей.

Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального заочного досудебного расследования по уголовному производству в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ в 2018 году.

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По данным Генпрокуратуры, Жириновский в 2014 году создал организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций “ЛНР“ и “ДНР“.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Польши вызвало на разговор российского посла из-за высказываний Владимира Жириновского.