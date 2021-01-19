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Зеленский - ОБСЕ: В приоритете мир на Донбассе

Комментариев: 2
Во время встречи президента Украины и главы ОБСЕ обсуждалась ситуация на Донбассе и вопрос деоккупации Крыма.
Зеленский встретился с главой ОБСЕ
Зеленский встретился с главой ОБСЕ
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, прибывшей в Украину с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства прежде всего поблагодарил Линде и всех представителей организации за поддержку суверенитета нашей страны.

Также Зеленский отметил позицию Анн Линде, заявлявшую, что прекращение войны на Донбассе является приоритетным. При этом президент подчеркнул, что следует активно начинать заниматься и вопросом деоккупации Крыма.

Владимир Зеленский рассказал главе ОБСЕ о ситуации на линии разграничения, а также об усилиях, которые прилагает Украина для того, чтобы соблюдался режим "тишины". При этом президент подчеркнул, что наша страна выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Глава государства добавил, что процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц тормозится, а доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории блокируется.

Добавим, что новый глава ОБСЕ отправится с визитом на Донбасс.

Ранее ситуацию на Донбассе Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой  Меркель.

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Теги: Украина, президент, встреча, донбасс, ОБСЕ, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВасяизИваново    19.01.2021, 19:47
Оценка:  -23
ВасяизИваново
Зеля за мир на Донбасе - усе геть на Майдан! Ну пора его - геть.
mreccoh    19.01.2021, 19:35
Оценка:  -24
mreccoh
Клоун,в твоём приоритете-должна быть попытка удержаться на своём посту до конца этого года и при этом остаться в живых.Ведь желающих подержать тебя за горло с каждым днём всё больше.
WTF2wtf    19.01.2021, 20:33
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ШоколадныйБох-НеистовыйГун,
нах ты снова перелогинилось,
контуженое быдло путинское???
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