Суд вынес решение по делам 13 участников беспорядков в Новых Санжарах

Разъяренные жители Новых Санжар забрасывали полицию различными предметами, а когда ехали автобусы с эвакуированными украинцами - бросали камни в их окна.

Тринадцать фигурантов столкновений в Новых Санжарах получили приговоры от суда за события февраля 2020 года МВД

В Полтавской области суд вынес решение по делам 13 активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба полиции.

Так, пятерых из 13 фигурантов, от действий которых пострадали правоохранители, осудили условно - до пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Еще четверых участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух людей, причастных к хулиганским действиям, обязали заплатить штрафы.

Также суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса, освободил от ответственности двух фигурантов дела, впервые совершивших криминал и "переставших быть общественно опасными".

Напомним, 20 февраля в санаторный комплекс Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области должны были прибыть украинцы и иностранные граждане, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Граждане должны были на территории санатории отбыть самоизоляцию из-за подозрения инфицирования коронавирусом.

Тогда жители пытались перекрыть дорогу, разжигали там костры и преграждали путь баррикадами.

Разъяренные жители забрасывали полицию различными предметами, а когда ехали автобусы - бросали камни в их окна. История завершилась тем, что эвакуированные отбыли изоляцию и разъехались по домам, коронавирус ни у одного из них не обнаружили.

Всанжарило. О протестах в Украине писал весь мир

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