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Минсоцполитики просит больше денег для субсидий

Комментариев: 1
На данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, однако этого мало для помощи украинцам, которые в ней нуждаются, заявляют в Минсоцполитики.

Министерство социальной политики обратилось в Министерство финансов с просьбой увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий населению. Об этом в пятницу, 22 января, сказала Марина Лазебная в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера".

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - заявила минстр. 

Лазебная отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.

Известно, что в 2021 году тарифы значительно возросли, а бюджетное финансирование субсидий уменьшилось еще на 7%. 

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что субсидии психологически плохо влияют на людей и это угнетает их достоинство. 

Напомним, что ранее Шмыгаль назвал способы снижения цен на газ. Подходы решения проблемы с высокими тарифами на газ для населения предложили Минэнерго и Нафтогаз.

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Теги: Минфин, деньги, финансы, субсидии, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    23.01.2021, 05:07
Оценка:  +1
Виктор
Сученята безмозглые. Подымите людям пенсию, зарплаты госбюджетникам за счет бюджета субсидий - отпадет необходимость заниматься субсидиями, а следовательно изображать бурную работу о защите граждан, определенное воровство из бюджета субсидий, освободится куча бездельников занимающаяся этой ху.той.
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