Минсоцполитики просит больше денег для субсидий

На данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, однако этого мало для помощи украинцам, которые в ней нуждаются, заявляют в Минсоцполитики.

Министерство социальной политики обратилось в Министерство финансов с просьбой увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий населению. Об этом в пятницу, 22 января, сказала Марина Лазебная в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера".

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - заявила минстр.

Лазебная отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.

Известно, что в 2021 году тарифы значительно возросли, а бюджетное финансирование субсидий уменьшилось еще на 7%.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что субсидии психологически плохо влияют на людей и это угнетает их достоинство.

Напомним, что ранее Шмыгаль назвал способы снижения цен на газ. Подходы решения проблемы с высокими тарифами на газ для населения предложили Минэнерго и Нафтогаз.

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