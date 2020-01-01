Тупицкий подал в суд на Управление госохраны

Дело будет рассматривать судья Ярослава Добрянская. Предмет иска – "запрещение совершать действия".

Отстраненный от должности председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск в Окружной административный суд города Киева на Управление государственной охраны (УГО). Об этом свидетельствуют данные портала Судебная власть Украины в субботу, 23 января.

Указано, что соответствующие документы от Тупицкого поступили еще 19 января.

"Ответчик (Должник): Управление государственной охраны Украины, Истец (Заявитель): Тупицкий Александр Николаевич, 3-е лицо: Государственное бюро расследований", – указано на сайте.

По делу не назначен состав суда. Его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская. Предмет иска – "запрещение совершать действия".

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Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ от должности "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

А на этой неделе Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Тупицкому. Главу КСУ подозревают в том, что он давал заведомо ложные показания, а также в подкупе свидетеля.

В свою очередь Тупицкий написал обращение к Зеленскому с просьбой привлечь к ответственности руководство УГО и ее работников, которые не разрешали ему попасть в здание КСУ.

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