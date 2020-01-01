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На Донбассе с начала суток уже восемь обстрелов

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Сепаратисты применяли минометы, гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие.
На Донбассе выросло количество обстрелов
На Донбассе выросло количество обстрелов
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 23 января.

Так, возле Пивденного враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Возле Гнутового сепаратисты стреляли из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Рядом с Водяным на Приазовье применялся подствольный гранатомет и стрелковое оружие, на подступах к Авдеевке – станковый противотанковый гранатомет, возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.

Украинская сторона сообщила о фактах нарушения режима "тишины" представителям ОБСЕ через СЦКК.

Напомним, за сутки 22 января в зоне ООС зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали.

Также сообщалось, что 21 января на Донбассе от выстрела снайпера погиб морской пехотинец.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, новости Донбасса, перемирие, Операция объединенных сил, ООС
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Источник: korrespondent.net

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