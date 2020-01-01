Под Кропивницким мужчина взорвал гранатой своего начальника

От полученных травм пострадавший погиб.

Полицейские Кировоградской области задержали мужчину, который взорвал своего начальника с помощью гранаты. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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21 января в дежурную часть отделения полиции города Долинская поступило сообщение о том, что около 17 часов в одном из населенных пунктов района у ворот частного домовладения прогремел взрыв. В результате получил телесные повреждения и погиб 64-летний мужчина.

Для установления обстоятельств совершенного преступления была создана следственно-оперативная группа с участием представителей аппарата Главного управления полиции области. Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства, а именно – гранаты Ф-1.

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Для раскрытия преступления полицейские отработали рабочие и близкие связи потерпевшего. Установили круг лиц, с которыми человек имел конфликты. Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, рабочий учреждения, где работал потерпевший.

Следствием установлено, что гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений с руководителем предприятия, решил взорвать его автомобиль и заложил взрывное устройство.

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После происшествия, чтобы отвести от себя подозрение, мужчина обратился в полицию с сообщение о заложенной взрывчатке под его транспортным средством.

В результате проведенных следственных действий и экспертиз, полицейские получили достаточно фактических данных причастности 34-летнего мужчины к обоим фактов совершения уголовных преступлений.

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Правоохранители сообщили гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. В отношении лица судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

Напомним, харьковчанин палкой забил до смерти свою мать. Его уже задержали полицейские.