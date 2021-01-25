Из бюджета 2020 года не использовали 67 млрд гривен

При этом дефицит госбюджета составил 217 млрд грн, то есть на 83,4 млрд грн меньше плана, добавили в Счетной палате.

Расходы бюджета за 2020 год были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты в понедельник, 25 января.

При этом из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн. В сравнении с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал крупнейшим за последние десять лет.

Меньше плана были расходы по бюджетным программам Минздрава - на 10,5 млрд грн (7,7%). Из них 2,7 млрд грн - на возмещение расходов на медобслуживание населения вследствие оплаты фактически оказанных услуг; 2,4 млрд грн - на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения; 2,1 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты, тестов, оборудования и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства Фонда борьбы с COVID-19); 1 млрд грн - на закупку медикаментов и лекарственных средств из-за долговременной процедуры закупок.

Кроме того, меньше запланированного на 5,8 млрд грн были расходы по бюджетным программам Минсоцполитики, в частности, за счет средств Фонда борьбы с COVID-19, на предоставление Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, - на 4,7 млрд грн (56%), финансовой помощи Фонду соцстрахования Украины для выплат медработникам и членам их семей - почти на 171 млн грн (73%).

Также не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины - на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%), МВД - на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны - на 1,6 млрд грн (1,4%).

В казначействе ранее сообщили, что доходы госбюджета-2020 составили 1,075 трлн грн, что на 1,5% превышает ожидаемый показатель и на 7,7% - показатель предыдущего года.

Отметим, в бюджете на 2021 год дефицит ожидается до 5,5% ВВП или 246,35 млрд грн.

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