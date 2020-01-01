Денисова рассказала о пленных в ОРДЛО

Сепаратисты удерживают в плену более 250 человек - большинство из них гражданские, говорит омбудсмен.

Число незаконно удерживаемых украинцев на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей составляет 267 человек. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова во вторник, 26 января.

"С начала января 2021 количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и сейчас составляет 267 человек", - написала Денисова.

При этом среди незаконно удерживаемых сепаратистами - 226 являются гражданскими лицами, в том числе четверо волонтеров, 37 - военнослужащие, четверо - участники добровольческих батальонов.

Ранее сообщалось, что украинской стороне в ближайшее время представители "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке передадут девять удерживаемых граждан.

Позже Денисова рассказала о маршруте передачи пленных. Речь идет о передаче нескольких украинцев из плена при посредничестве народного депутата Виктора Медведчука, сообщает омбудсмен.

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