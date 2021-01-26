Зеленский приветствовал принятие закона о референдуме

Принятие закона было одним из пунктов его предвыборной кампании, напомнил Зеленский и добавил, что закон делает более четким диалог между властью и обществом.

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие закона О народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщает пресс-служба ОП во вторник, 26 января.

Как напомнил Зеленский, принятие закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, так как документ делает более четким диалог между властью и обществом.

“Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине“, - подчеркнул Зеленский.

В то же время не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; по налогам, бюджету, амнистии; отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Корреспонденту добавил, что “это особенный закон - его нормы основаны на том, что уже содержится в Конституции Украины и что уже конкретизировано в решениях Конституционного суда. Конституция чётко определяет условия для назначения референдумов, основные ограничения. Конституционный суд четко описал, как должна соотноситься работа законодательной власти и принятие решений на референдумах. Всё это учтено в принятом сегодня законе“.

“Этот закон не поддерживают только те политические силы, которые принципиально не хотят позволять обществу решать государственные вопросы напрямую, в обход политиков. Для них - это борьба за монополию политико-олигархических структур на решения принципиальных для государства вопросов. Для президента Зеленского и для партии Слуга народа принципиально, чтобы народовластие было наполнено реальным смыслом. В настоящей демократии не должно быть монополии политиков по решению того, что важно для общества. Правящая команда в отличие от представителей разных властей за 28 лет наконец-то дала людям законный путь использования конституционных инструментов народовластия“, - подчеркнул Подоляк.

Напомним, 9 июня 2020 года президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о народовластии, обозначив его как неотложный. А 18 июня Рада одобрила закон о референдуме в первом чтении. Тогда за документ проголосовали 252 нардепа. Только сегодня Рада проголосовала за законопроект во втором чтении. Его поддержвали 255 парламентариев.