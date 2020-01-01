В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку

Татьяна Приходько 15 лет собирала мусор во дворе. В итоге мусорная свалка стала выше ее дома.

В Полтаве коммунальщики начали убирать гору мусора, которую насобирала жительница частного дома на улице Небесной Сотни, 55. Об этом сообщает сайт города Кременчуг во вторник, 26 января.

"Татьяна Приходько, владелица частного дома, последние как минимум 15 лет собирает мусор во дворе. Эта куча уже выше ее дома. После многочисленных жалоб соседей коммунальные службы приехали с пятью самосвалами, чтобы вывезти мусор на Макуховскую свалку", – говорится в сообщении

Отмечается, что женщина оказывала сопротивление коммунальщикам. Но поскольку земля под домом в коммунальной собственности, то службы взялись за уборку мусора.

Накануне кадры этой гигантской свалки около жилого дома опубликовал Федор Шевченко в Instagram.

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Ранее во вторник сообщалось, что в Харькове дети жили в заваленной мусором квартире. Кроме того, в квартире были две женщины – мать и бабушка детей, – а также четыре собаки. Местный активист заявил заявил, что семья ела этих собак.

Напомним, в Херсоне обнаружили проживающих на свалке людей. Несколько семей с детьми приехали в город на заработки из Закарпатья и соорудили бараки.

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