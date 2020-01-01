Минюст назвал необычные имена детей в 2020 году

Если в будущем ребенку не будет нравиться его имя, то он сможет его изменить, пояснили в министерстве юстиции.

Министерство юстиции во вторник, 26 января, опубликовало на своей странице в Facebook перечень редких имен, которыми украинские родители называли своих новорожденных детей в 2020 году.

Для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Марволо, Яросвит, Янык.

Для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

Также, в Минюсте поделились, что наиболее популярными именами в 2020 году для мальчиков были: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Данил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирил, Назар, Роман, Александр, Станислав, Тимофей. В то же время, девочек чаще всего называли: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Катерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.

Ранее четверне, которая несколько дней назад родилась в Ужгороде, дали имена - Александр, Евгений, Иван и Каролинка.

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