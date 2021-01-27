Добкин на Мальдивах отметил 40 дней смерти Кернеса и пожар в доме престарелых – политолог

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин предпочитает отдых на Мальдивских островах решению реальных проблема харьковчан, пишет у себя в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что после смерти Геннадия Кернеса в Харькове должны состояться внеочередные мэрские выборы. Они могут пройти в конце марта или осенью, дату определит Верховная Рада.

«Уже понятно, что за этот пост будут бороться несколько известных политиков. В настоящий момент только один из потенциальных кандидатов вполне официально объявил о том, что будет участвовать в выборах. Это Михаил Добкин. И, не откладывая дело в долгий ящик, уже активно начал свою избирательную кампанию. На Мальдивах, ага. Вот откуда у наших политиков такая необъяснимая страсть именно к Мальдивам?», - комментирует Сазонов.

Он цитирует популярный харьковский телеграм-канал, который пишет, что «на Мальдивах обитают 48 видов креветок, которые Добкин так любит готовить у себя в шикарном доме». И желает кандидату «хорошенько изучить жизнь планктона, чтобы найти пять отличий от своей жизни. И это, кстати, не просто укол в тексте, для такого заявления у авторов есть все основания».

Политолог напомнил, что в Харькове произошла большая трагедия – сгорел дом престарелых, 15 погибших (по последним данным уже 16 – ред.). По всей стране объявлен траур. Люди выходят на митинги против роста тарифов. И на фоне всего этого «самый быстрый кандидат» Добкин – на Мальдивах, ментально и физически далеко от Харькова.

«Ладно, с Добкиным все понятно, у него с географией и политикой давние и очень запутанные отношения. То он идет в мэры Киева. То идет в мэры Харькова из Киева. То не идет в мэры Харькова, но и в мэры Киева тоже не идет. Теперь снова идет в мэры Харькова уже с Мальдивских островов. При этом в городе своя реальность, у кандидата – альтернативная», - констатирует Сазонов.

По словам политолога, Мальдивы с пальмами, креветками и морем – это хорошо, однако Харьков с коммунальными делами, тарифами и повседневными проблемами рядовых граждан тут совершенно ни при чем.