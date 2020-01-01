В Украине выросло количество удаленных вакансий на IT-рынке

Рост предложений удаленного сотрудничества начался в марте 2020 и был достаточно плавным весь год - шаг на увеличение, в среднем 12-14% в месяц.

Количество удаленных вакансий на IT-рынке выросло в 4 раза за 2020 год Unsplash

Количество открытых ремоут-позиций в Украине в IT выросло в четыре раза за прошлый год и составило в декабре 40% всех вакансий на рынке. Об этом в среду, 27 января, пишет компания GlobalLogic со ссылкой на данные анонимной платформы поиска работы в IT и собственное исследование.

"На увеличение количества ремоут-вакансий повлиял карантин: компании перешли на удаленный режим и начали открывать вакансии в локациях, где у них нет представительства", - пишет GlobalLogic.

К примеру, в октябре 2020 GlobalLogic предложила удаленное сотрудничество инженерам из Днепра, где нет офиса компании.

Рост предложений удаленного сотрудничества начался в марте и был достаточно плавным весь год - в среднем 12-14% в месяц. Основной всплеск зафиксирован с началом карантина в апреле: рост на 54%.

"Новые специалисты знакомятся с командой и проходят онбординг онлайн. Хотя по окончанию карантина многие из них вернутся в офисы, тенденция роста ремоут-сотрудничества останется. Она открывает новые возможности и стирает границы как для компаний, так и для инженеров", - прокомментировала Ирина Кононенко, младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group GlobalLogic в Украине.

По итогам года вакансии в сфере информационных технологий составили около 20% всего рынка труда. Также в 2020 году IT стала одной из трех, сфер, которые меньше всего пострадали от коронакризиса.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находилось 459 тысяч безработных. В ведомстве составили портрет украинского безработного.

А по данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16 млн человек. Количество безработного населения - 1,7 млн человек.

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