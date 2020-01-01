Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности

Бюро получит некоторые функции СБУ.

Сегодня, 28 января, народные депутаты Верховной Рады во втором чтении утвердили законопроект №3087-д, предусматривающий создание Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию. Об этом свидетельствуют данные парламента.

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За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

Бюро будет противодействовать преступлениям, посягающим на функционирование экономики государства. Ранее за это отвечала СБУ.

В БЭБ будут работать до 4000 человек. Его директора сроком на 5 лет будет назначать Кабинет министров по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии. Директор ежегодно не позднее 1 марта должен отчитываться перед Советом и Кабмином о деятельности Бюро за предыдущий календарный год.

Детективы БЭБ получат полномочия для оперативно-розыскной деятельности и для досудебного расследования преступлений.

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В составе центрального управления Бюро будет работать подразделение внутреннего контроля для борьбы с коррупцией.

Напомним, депутаты ВР приняли за основу законопроект №3087-д в сентябре 2020 года. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.