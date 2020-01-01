Непроходной. Рада не назначает главу Минэнерго

Верховная Рада уже дважды не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики.

Год новый, а политические проблемы в Украине старые – все никак не могут назначить министра энергетики.

Первый раз назначение Юрия Витренко на эту должность провалили в декабре. Кабинет министров таки сделал его исполняющим обязанности министра, но в таком статусе можно оставаться только месяц. Кандидатуру Витренко во второй раз вынесли на голосование в Раде – и снова провал.

Обещали президенту

Поддержать кандидатуру Витренко нардепов из Слуги Народа просил лично президент Владимир Зеленский и перед голосованием они излучали оптимизм.

«Во время первого голосования многие народные депутаты не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК Нафтогаз… На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу», - заявлял нардеп от Слуги народа Федор Вениславский.

17 декабря 2020 года за Витренко проголосовало 186 депутатов, в этот раз он сумел набрать уже 204 голоса при 226 необходимых. Кандидатуру Витренко поддержало 177 депутатов от Слуги народа, 18 нардепов группы Довира и 9 внефракционных.

В ходе выступления в Раде Витренко заявил, что Минэнерго будет работать над тем, чтобы «тарифы были понятными и доступными для людей», а также будет обеспечивать энергонезависимость, прекращать злоупотребления монополистов и увеличивать добычу газа в Украине.

Он не смог сказать, понадобится ли увеличение расходов на субсидии.

«Когда мы пройдем отопительный сезон, тогда будем видеть, сколько нужно дополнительных средств. И правительство придет в зал и, если нужно, будет просить увеличить расходы на субсидии, но пока, на этот отопительный сезон, людям средств хватит», — отметил Витренко.

И.о. главы Минэнерго также выступил за ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси.

«Должны быть ограничения. Эти ограничения должны учитывать, к сожалению, тот факт, что мы пока интегрированы с энергосистемами России и Беларуси… Но разумные ограничения должны быть даже сейчас», — заявил он.

Не простили премию?

Витренко известен своей работой в Нафтогазе. Он был помощником заместителя председателя правления, руководителем подразделения корпоративных финансов, главным советником председателя правления и внештатным советником. В ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора. Последняя должность Витренко в компании – директор по развитию бизнеса.

Витренко активно участвовал в "газовой войне" с Россией после 2014 года. Его называют ключевой фигурой этих событий. Самым главным достижением Витренко считают победу в арбитраже против Газпрома в Стокгольме.

За победу над Газпромом в международном арбитраже Витренко получил премию от Нафтогаза в 4 миллиона долларов.

Именно получение этой премии ставили в упрек Витренко нардепы.

Публично свою позицию не голосовать именно из-за этой премии высказал спикер Дмитрий Разумков. Он прямо говорил журналистам, что Витренко мог бы отказаться от этой премии, если хочет работать на государство.

"Нельзя сегодня было взять деньги из бюджета, а потом пойти работать и рассказывать, как ты опечален из-за бабушки, которая живет в деревне", - пояснял Разумков.

Депутат Ирина Верещук из Слуги народа заявила, что воздержалась при голосовании за Витренко по той же причине.

"Меня просили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня выльют. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, то я просто понимал, что мне будет тяжело объяснить моим детям, почему я отказался занять такой ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время. Поэтому я честно попытался", - написал Витренко на своей странице в Facebook после голосования, добавив, что ему не стыдно за все, что он сделал за месяц в статусе и.о. министра.

Мене запросили допомогти. У мене були зовсім інші особисті плани. Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які... Опубликовано Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko Четверг, 28 января 2021 г.

Что будет дальше?

Эксперты не исключают, что кандидатуру Витренко могут попробовать поставить на голосование и в третий раз, а отмечают давно наметившийся раскол во фракции Слуга Народа.

"Во фракции все яснее вырисовывается фронда по отношению к президенту. Не голосует группа Коломойского, посылая сигнал Зеленскому, что фракция не ему принадлежит. Не увенчалась успехом работа Ермака по сбору голосов. И ему тоже показали, что не все решает Офис президента. Кроме того, парламент, Разумков и близкие к нему депутаты начинают собственную игру. Почти 2 года прошло, не за горами экватор правления Зеленского и нужно уже сейчас думать о будущем", - считает политолог Вадим Карасев.