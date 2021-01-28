Януковичу сообщили о новом подозрении в госизмене

Бывший президент предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, отметили в Офисе президента.

Виктору Януковичу может грозить еще один тюремный срок за госизмену Reuters (архивное фото)

Государственное бюро расследований уведомило бывшего президента Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием "харьковских соглашений" в пользу России. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 29 января.

Янукович подозревается в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины.

Указано, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму был продлен с 2017-го до 2042 года. В обмен на это РФ снижала для Украины цену на газ, перед этим, по версии следствия, дважды искусственно завысив ее со 179 до 352 долларов за тысячу кубометров в период с 2008-го по 2010 год. Так Россия намеренно накапливала долг Украины за газ, который использовала при подписании соглашений как аргумент в пользу фактически бесплатного нахождения своего флота на украинской территории.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014 года, военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими подразделениями ВС РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

В ГПУ заявили, что не будут обжаловать приговор Януковичу, хотя требовали для него 15 лет заключения вместо 13.

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