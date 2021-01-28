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Януковичу сообщили о новом подозрении в госизмене

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Бывший президент предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, отметили в Офисе президента.
Виктору Януковичу может грозить еще один тюремный срок за госизмену
Виктору Януковичу может грозить еще один тюремный срок за госизмену
Reuters (архивное фото)

Государственное бюро расследований уведомило бывшего президента Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием "харьковских соглашений" в пользу России. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 29 января.

Янукович подозревается в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины.

Указано, что 21 апреля 2010 года Янукович подписал соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму был продлен с 2017-го до 2042 года. В обмен на это РФ снижала для Украины цену на газ, перед этим, по версии следствия, дважды искусственно завысив ее со 179 до 352 долларов за тысячу кубометров в период с 2008-го по 2010 год. Так Россия намеренно накапливала долг Украины за газ, который использовала при подписании соглашений как аргумент в пользу фактически бесплатного нахождения своего флота на украинской территории.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014 года, военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими подразделениями ВС РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.

В ГПУ заявили, что не будут обжаловать приговор Януковичу, хотя требовали для него 15 лет заключения вместо 13.

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Теги: Россия, Янукович, Крым, измена, Укриана, Виктор Янукович, Харьковские соглашения, аннексия Крыма, новости Крыма, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
berrwass    28.01.2021, 22:43
Оценка:  -21
berrwass
Госизмена Януковича заключается лишь в том что он не приказал разогнать майданутую шайку приматов с помощью водомётов.
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