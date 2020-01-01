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В Украине без света 270 населенных пунктов

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Самая сложная обстановка сохраняется в Одесской области, где электроснабжение отсутствует в 153 населенных пунктах.
Спасатели устраняют последствия непогоды
Спасатели устраняют последствия непогоды
ГСЧС

В некоторых областях Украины из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. По состоянию на 18:00 без света оставались 273 населенных пункта, сообщает ГСЧС в четверг, 28 января.

Так, в Одесской области обесточены 153 населенных пунктов, в Николаевской – 63, в Кировоградской – 53, а в Киевской области – 4.

Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, утром в четверг без света оставались 143 населенных пункта в Одесской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях.

Накануне на территорию Украины пришел активный снежный циклон. В Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра.

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Теги: Украина, погода, снегопады, снег, снегопад, непогода, погода в Украине, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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