На Харьковщине уголовник пытался изнасиловать школьницу

Правоохранители задержали злоумышленника спустя неделю после освобождения из исправительной колонии.

Сотрудники полиции задержали неоднократно судимого 38-летнего жителя города Волчанск по подозрению в попытке изнасиловать 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой после занятий. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в четверг, 28 января.

Установлено, что инцидент произошел днем 27 января неподалеку от школы.

"Злоумышленник ударил девочку бутылкой по голове и повалил на землю. Девочка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, нападающий быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, учительница вызвала полицию и медиков", – говорится в сообщении.

Спустя несколько часов полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний житель Волчанска, неоднократно судимый за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека. 21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбывания наказания.

Правоохранителю задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по статье о покушеним на изнасилование (ч.4 ст.152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области военный пытался изнасиловать девочку. Она успела позвонить бабушке, которая прибежала на помощь.

Также стало известно, что житель Львовской области изнасиловал свою пятилетнюю дочь. Мужчине дали 10 лет тюрьмы.

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