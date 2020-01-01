Спецоперация на Харьковщине: изъято 200 кг наркотиков

Ликвидировали 7 нарколабораторий, выявили 43 наркопритона.

В Харьковской области полиция в результате спецоперации, которая продолжалась четыре дня, ликвидировала 7 нарколабораторий, изъяла 200 кг наркотиков и психотропов, а также 300 тонн прекурсоров. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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В специальной операции на Харьковщине было задействовано более 600 правоохранителей. В подпольных лабораториях нашли огромное количество разных запрещенных веществ. По ценам "черного" рынка они стоят более 120 миллионов гривен.

Правоохранители выявили две преступные группы. Одна из них "специализировалась" на изготовлении и продаже психотропного вещества "Альфа PVP", а другая – на метадоне.

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Кроме того, во время спецоперации заблокировали 5 интернет-магазинов, через которые распространяли запрещенные вещества, и выявили 43 наркопритона.

Ранее в Киеве правоохранители задержали капитана полиции, который занимался продажей наркотиков. При обыске у него обнаружили значительное количество кокаина и экстази.