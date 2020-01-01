В Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта

Самая сложная ситуация сохраняется в Одесской и Николаевской областях. К ликвидации последствий непогоды привлечены более 2000 человек.

В Украине по состоянию на 20:00 в результате непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 29 няврая.

"По информации Укрэнерго остаются обесточенными 182 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская – 100, Николаевская – 78, Кировоградская – 3 и Днепропетровска – 1", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Указано, что на дорогах общего пользования обеспечен проезд за исключением некоторых ограничений в трех регионах. Так, в Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. ГСЧС продолжает расчистку дороги на участке от села Анновка в направлении Одесской области.

А в Киевской области ограничили проезд грузовиков с целью недопущения создания заторов на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены 2039 человек и 1613 единиц техники.

Напомним, утром 29 января в Украине были обесточены почти 360 городов и сел. Больше всего из-за снега, дождя и порывистого ветра пострадали Николаевская и Одесская области.

Также утром сообщалось, что пробка на трассе Киев-Одесса выросла до 30 километров. Там в снежных заносах застряли несколько сотен грузовиков и автобусов.

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