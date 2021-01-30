Украинцы задолжали за коммуналку 73 млрд

По текущим платежам в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн - 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на конец декабря 2020 года достигла 73 млрд грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.

"На конец декабря 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн ", - сообщает Госстат.

Что касается реструктуризации долгов за ЖКУ, в декабре населением было заключено 4,2 тыс. Договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млн грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров о реструктуризации долгов, заключенных ранее, в декабре достигла 24,3 млн грн.

По текущим платежам в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн - 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что задолженность киевлян за жилищно-коммунальные услуги составляет около четырех млрд. грн.

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