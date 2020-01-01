Итоги 29.01: разрешение на вакцину и пробка в 30км

Зеленский подписал закон, разрешающий экстренную вакцинацию в Украине; в ЕС разрешили вакцину от AstraZeneca, а пробка на трассе Киев-Одесса за сутки увеличилась на 26 км. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине приняли закон об экстренной вакцинации

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19 в экстренном режиме. Документ даст возможность быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе. При этом оговаривается, что препарат не должен быть разработан в государстве-агрессоре. Ранее в пятницу этот закон приняла Верховная Рада.

В ЕС разрешили применять вакцину от AstraZeneca

Вакцина от AstraZeneca получила одобрение в ЕС. В коммюнике Еврокомиссии указано, что препарат AstraZeneca двумя дозами будет предоставляться лицам в возрасте от 18 лет. Перед этим вакцина получила одобрение Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA).

Еврокомиссия ограничила экспорт вакцины от коронавируса из Евросоюза

Документ запрещается вывозить вакцины от коронавируса в третьи страны без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта. Однако, для Украины сделали исключение, так как она является членом программы Восточного партнерства.

Novavax и Johnson&Johnson рассказали об эффективности своих препаратов

Также появились новости от двух других производителей вакцин. Так, в Novavax заявили о готовности новой вакцины от коронавируса. По итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, вакцина показала эффективность 89,3%. В испытаниях приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет. А компания Johnson&Johnson заявила, что ее COVID-вакцина показала эффективность до 85% для предотвращения серьезных симптомов коронавируса. В отличие от других вакцин доза препарата от Johnson&Johnson нужно вводить только один раз.

В Украине отмечали День памяти Героев Крут

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль возложили цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. В этот же день СБУ опубликовала архивное дело участника боя под Крутами старшины армии УНР Семена Могилы. А во Львове лицеисты сняли клип в честь Героев Крут.

Украина продолжает бороться с последствиями непогоды

По состоянию на вечер пятницы в стране оставались обесточенными 182 населенных пункта. При том, что утром их было 358. Также в ГСЧС сообщали, что пробка на трассе Киев-Одесса выросла до 30 километров, хотя еще днем ранее ее длина составляла лишь четыре километра. Там в снежных заносах застряли несколько сотен грузовиков и автобусов.

Россия продписала ДСНВ на пять лет

Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 5 февраля 2026 года. Продление ракетного договора отвечает национальным интересам России, подчеркнули в Кремле.

Украинцев предупредили об инфляции, которая спадет ближе к концу года

В Нацбанке ожидают всплеск инфляции. В текущем году инфляция ускорится до 7%, главными причинами будут факторы предложения. Аналитики назвали ряд причин, которые вызовут рост инфляции в первой половине года, однако, во втором полугодии они иссякнут и продовольственная инфляция замедлится.

Биткоин резко подорожал после загадочного твита Маска

Новая стоимость криптовалюты достигла своего максимума за последние 10 дней. Цена Bitcoin выросла на 15,7% менее чем за 15 минут, после того, как основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил к описанию своей биографии хэштег #bitcoin и написал сообщение "в ретроспективе, это было неизбежно".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet