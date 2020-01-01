Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тупицкий оспаривает свое отстранение в Верховном суде

Комментариев: 0
Глава Конституционного суда подал иск, которым пытается оспорить указ президента о своем отстранении от должности.
Александр Тупицкий пытается вернуться на должность
Александр Тупицкий пытается вернуться на должность
korrespondent.net

Кассационный административный суд в составе Верховного суда зарегистрировал иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины с момента его принятия. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что за состоянием рассмотрения дела можно следить на официальном веб-сайте Верховного суда.

По данным агентства Интерфакс-Украина, истец - глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, 29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого от должности сроком на два месяца "ради восстановления справедливости".

Накануне стало известно, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

В своо очередь, КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности.

Дело Тупицкого. В чем подозревают главу КСУ 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Конституционный суд, Верховный Суд, иск, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь