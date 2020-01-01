Тупицкий оспаривает свое отстранение в Верховном суде

Глава Конституционного суда подал иск, которым пытается оспорить указ президента о своем отстранении от должности.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда зарегистрировал иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины с момента его принятия. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что за состоянием рассмотрения дела можно следить на официальном веб-сайте Верховного суда.

По данным агентства Интерфакс-Украина, истец - глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, 29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого от должности сроком на два месяца "ради восстановления справедливости".

Накануне стало известно, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

В своо очередь, КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности.

Дело Тупицкого. В чем подозревают главу КСУ

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