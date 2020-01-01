Похитили человека: полиция Харькова задержала пятерых граждан Марокко
В Харькове полиция задержала пятерых граждан Марокко по подозрению в похищении их земляка, 21-летнего студента местного ВУЗа. Среди задержанных четверо мужчин от 23 до 26 лет и 25-летняя женщина, сообщает полиция Харьковской области.
"29 января 2021 года около 20:30 в Харьковское районное управление полиции №1 поступило сообщение, что на улице Черновицкой неизвестные принудительно посадили в машину Daewoo Lanos 21-летнего гражданина Марокко и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Полиция установила, что в тот день вечером в квартиру студента из Марокко проникли пятеро неизвестных, которые начали требовать от молодого человека долг и избивать его.
После этого студента заставили сесть в авто и вывезли в лес, где снова избили его.
Потом парня привезли в квартиру по улице Владислава Зубенко, где продолжили физическую расправу.
Потерпевшему удалось сбежать, когда трое злоумышленников ушли из квартиры, а остальные уснули.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались 23, 25 и двое 26-летних мужчин и 25-летняя девушка. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - отметили в пресс-службе.
Подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет.
Как сообщалось ранее, на Одесщине похищенного мужчину три года заставляли пасти овец. В январе 2018 года мужчину против его воли вывезли на ферму в селе Виноградовка Болградского района.
Добавим, что в Киеве пенсионерку похитили, чтобы отнять у нее квартиру.
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