Похитили человека: полиция Харькова задержала пятерых граждан Марокко

У 21-летнего студента из Марокко его земляки требовали долг и избивали. Парню случайно удалось сбежать. Идет следствие.

В Харькове полиция задержала пятерых граждан Марокко по подозрению в похищении их земляка, 21-летнего студента местного ВУЗа. Среди задержанных четверо мужчин от 23 до 26 лет и 25-летняя женщина, сообщает полиция Харьковской области.

"29 января 2021 года около 20:30 в Харьковское районное управление полиции №1 поступило сообщение, что на улице Черновицкой неизвестные принудительно посадили в машину Daewoo Lanos 21-летнего гражданина Марокко и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что в тот день вечером в квартиру студента из Марокко проникли пятеро неизвестных, которые начали требовать от молодого человека долг и избивать его.

После этого студента заставили сесть в авто и вывезли в лес, где снова избили его.

Потом парня привезли в квартиру по улице Владислава Зубенко, где продолжили физическую расправу.

Потерпевшему удалось сбежать, когда трое злоумышленников ушли из квартиры, а остальные уснули.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались 23, 25 и двое 26-летних мужчин и 25-летняя девушка. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет.

Как сообщалось ранее, на Одесщине похищенного мужчину три года заставляли пасти овец. В январе 2018 года мужчину против его воли вывезли на ферму в селе Виноградовка Болградского района.

Добавим, что в Киеве пенсионерку похитили, чтобы отнять у нее квартиру.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet