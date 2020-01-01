Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом до апреля

Ряд действующих и бывших нардепов подали в суд заявление о готовности взять обвиняемого на поруки.

Шевченковский районный суд Киева продлил действующие меры пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 2 апреля. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Согласно решению суда, Андрей Антоненко остаётся под арестом, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Отмечается, что на решение судьи относительно Антоненко можно подать апелляцию.

При этом ряд действующих и бывших нардепов подали в суд заявление о готовности взять обвиняемого на поруки.

Следующее заседание суда назначено на 9 февраля.

Напомним, Павла Шеремета подорвали в машине в июле 2016 года в центре Киева. Он погиб.

Подозрение в убийстве журналиста были выдвинуты военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству Шеремета.

Как сообщалось, ранее СМИ опубликовали аудиозаписи, на которых якобы экс-глава КГБ дает задание убить журналиста.

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