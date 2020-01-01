Работавший в Харькове центр помогал предпринимателям уходить от налогов.

СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов

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СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов

CБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 миллиардов гривен. Как информирует сайт ведомства, незаконный бизнес функционировал на территории Харькова.

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Сотрудники спецслужбы установили, что к работе конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку“, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Днепре накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом. Центр помогал бизнесу уходить от налогов.