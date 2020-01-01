Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов

Комментариев: 0
Работавший в Харькове центр помогал предпринимателям уходить от налогов.
СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов
© ssu.gov.ua
Фото 1/6
СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

CБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 миллиардов гривен. Как информирует сайт ведомства, незаконный бизнес функционировал на территории Харькова.

Читай также: “Схема ФОП“: Крупнейшая сеть магазинов техники уклонялась от налогов

Сотрудники спецслужбы установили, что к работе конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку“, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Днепре накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом. Центр помогал бизнесу уходить от налогов.

Поделись:
Теги: конвертационный центр, Харьков, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь