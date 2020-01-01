Сбежавшего рецидивиста задержали при попытке угона авто

Мужчина сбежал из исправительного центра в Николаевской области и был задержан на Полтавщине. Он снова принялся за старое.

Рецидивиста за преступления судили 10 раз Преступности.НЕТ

Сбежавший еще 11 января из Новобугского исправительного центра Николаевской области Сергей Ковин был задержан в Полтавской области при попытке угнать автомобиль у местного жителя, сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска.

"3-го февраля беглеца задержали "на горячем" в одном из сел Полтавщины, при попытке незаконного завладения транспортным средством местного жителя", - говорится в сообщении.

Ранее 49-летний злоумышленник 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, разбоев, угонов транспортных средств и т.п.

Сейчас проводится проверка на причастность мужчины к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что в Ливане 70 заключенных сбежали из тюрьмы. Они выбили двери в своих камерах, связали охранников и бежали в город.

Добавим, что дипломат из КНДР сбежал с семьей в Южную Корею.



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