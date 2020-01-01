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Сбежавшего рецидивиста задержали при попытке угона авто

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Мужчина сбежал из исправительного центра в Николаевской области и был задержан на Полтавщине. Он снова принялся за старое.
Рецидивиста за преступления судили 10 раз
Рецидивиста за преступления судили 10 раз
Преступности.НЕТ

Сбежавший еще 11 января из Новобугского исправительного центра Николаевской области Сергей Ковин был задержан в Полтавской области при попытке угнать автомобиль у местного жителя, сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска.

"3-го февраля беглеца задержали "на горячем" в одном из сел Полтавщины, при попытке незаконного завладения транспортным средством местного жителя", - говорится в сообщении.

Ранее 49-летний злоумышленник 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, разбоев, угонов транспортных средств и т.п.

Сейчас проводится проверка на причастность мужчины к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что в Ливане 70 заключенных сбежали из тюрьмы. Они выбили двери в своих камерах, связали охранников и бежали в город.

Добавим, что дипломат из КНДР сбежал с семьей в Южную Корею.
 

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Теги: Украина, преступление, угон, задержание, преступники, побег, угон автомобиля
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Источник: korrespondent.net

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