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Зеленский с послами стран G7 обсудил санкции СМИ

Комментариев: 1
Заблокированные телеканалы распространяли дезинформацию. Санкции направлены на защиту национальной безопасности.
Свободе слова ничего не угрожает - Зеленский
Свободе слова ничего не угрожает - Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского союза объяснил решение СНБО о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент отметил, что со времени последней встречи в таком формате в прошлом году в Украине произошел ряд событий, которые угрожают государственному строю, и были приняты решительные шаги для преодоления этих вызовов", - говорится в сообщении.

По словам главы государства, введение санкций не является эмоциональным решением.

president.gov.ua 
 

"Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что телеканалы, на которые были во вторник, 2 февраля, наложены санкции, длительное время распространяли дезинформацию в стране, а также занимались продвижением гибридного влияния государства-агрессора РФ на политические процессы в Украине.

Зеленский при этом подчеркнул, что свободе слова ничего не угрожает.

Телеканалы отреагировали на санкции президента

Как мы писали, Владимир Зеленский встретился с представителями телеканалов и объяснил введенные санкции.
 

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Теги: Украина, ЕС, СМИ, президент, посол, телеканалы, санкции, Владимир Зеленский, большая семерка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kerrohhop    03.02.2021, 23:06
Оценка:  -23
kerrohhop
Правда?Клоун-контрацептив,без решения суда весь этот твой псевдопатриотичный лепет имеет гораздо меньше веса чем каркание вороны на улице.Кукарекай и дальше о свободе слова и европейских ценностях!Ты ничто.
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