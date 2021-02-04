Трасса Киев-Харьков повреждена снегопадами

Очевидцы опубликовали фотографии поврежденного после снегопадов дорожного покрытия трассы в Харьковской области.

Ямы на трассе в Харьковской области t.me/kharkov_pzdc

В Харьковской области на трассе Харьков-Киев вместе со снегом с дорожного покрытия "сошел" асфальт. Фото опубликовал местный Телеграм-канал.

"Трасса Харьков-Киев в районе пгт Коротич. Огромные ямы на дорогах! За 15 минут минус 4 колеса. У всех проезжающих машин погнуты диски", - говорится к подписи к фото.

Ямы в асфальте появились в районе поселка городского типа Коротич. Водители жалуются, что они повредили автомобили из-за такой дороги.

Ранее было опубликовано видео, показывающее состояние дороги на Закарпатье.

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