Несколько стран ЕС перепродадут Украине излишки COVID-вакцин

Украина находится на финальной стадии консультаций по перераспределению части излишков вакцины от коранвируса.

Несколько стран Европейского Союза, среди которых есть одна "очень дружественная" к Украине, согласились на перепродажу своих излишков COVID-вакцины. Украина готова эти дозы приобрести. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Европейская правда.

По ее словам, Украина находится на стадии завершения консультации по перераспределению части излишков вакцины, которые уже получили в ЕС.

Название "очень дружественной" страны Стефанишина не раскрыла, сославшись на конфиденциальную информацию и пообещав со временем "больше деталей".

Также вице-премьер выразила благодарность 13-ти европейским странам, которые, не имея излишков препарата от коронавирусной инфекции, продвигали интересы нашего государства в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков.

Напомним, что в Pfizer рассказали, почему Украина до сих пор без вакцины.



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