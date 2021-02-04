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Несколько стран ЕС перепродадут Украине излишки COVID-вакцин

Комментариев: 2
Украина находится на финальной стадии консультаций по перераспределению части излишков вакцины от коранвируса.
Сроки приобретения неизвестны
Сроки приобретения неизвестны

Несколько стран Европейского Союза, среди которых есть одна "очень дружественная" к Украине, согласились на перепродажу своих излишков COVID-вакцины. Украина готова эти дозы приобрести. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Европейская правда.

По ее словам, Украина находится на стадии завершения консультации по перераспределению части излишков вакцины, которые уже получили в ЕС.

Название "очень дружественной" страны Стефанишина не раскрыла, сославшись на конфиденциальную информацию и пообещав со временем "больше деталей".

Также вице-премьер выразила благодарность 13-ти европейским странам, которые, не имея излишков препарата от коронавирусной инфекции, продвигали интересы нашего государства в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков.

Напомним, что в Pfizer рассказали, почему Украина до сих пор без вакцины.
 

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Теги: Украина, ЕС, вакцина, Евросоюз, вакцинация, страны, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nytxcdeer    04.02.2021, 21:21
Оценка:  -23
nytxcdeer
Strana.ua:"В Pfizer рассказали почему в Украину до сих пор нет поставок COVID-вакцины".
Путин-Xyйло    04.02.2021, 22:24
Оценка:  0
Путин-Xyйло
СРАНА гавна - кацапская говнопомойка!
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